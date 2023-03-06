Но оказалось что вместо кадров воздушного боя в ДНР на видео американский пилот, управляющий истребителем F-15

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В соцсетях завирусилось новое видео, на котором представлен лётчик, якобы ведущий воздушный бой, постоянно вертящий головой в поисках вероятных целей для атаки. Подпись на видеоряде гласит, что мы видим "героическое сражение" со стороны украинского лётчика в небе над Бахмутом.

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Между тем вскоре выяснилось, что на видео на самом деле никакой не украинский пилот, управляющий "литаком" ВСУ, а американский лётчик, держащий штурвал истребителя F-15. Неизвестно сколько наивных украинских зрителей купилось на пропагандистское кино.





Источник фото: hipertextual.com





А вот на земле донбасской для Украины происходит полная "зрада": по сообщению советника временного главы ДНР Яна Гагина, соединения украинских военнослужащих под Артёмовском попали в оперативное окружение российских войск. Из города ещё можно выбраться, но только в составе небольших групп военнослужащих и по просёлочным дорогам в ночное время суток. В самом городе сейчас ориентировочно находятся около 10 тыс. человек различных формирований ВСУ.

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Согласно сообщениям The Wall Street Journal, в так называемой "бахмутской мясорубке", украинская армия лишилась самых боеспособных подразделений, а из-за перекрытых транспортных магистралей в осаждённом городе осталось много боевой техники ВСУ.