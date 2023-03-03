Счетверённый пулемёт должен был показать высокую плотность стрельбы, но из-за ряда конструкторских недостатков, можно считать, что цель создания спаренной установки достигнута не была

Вот чего не отнимешь у украинцев, так это неистребимой тяги к конструированию. Так украинские самоучки ни на минуту не прекращают создавать "новое" из старого, используя в качестве основы чаще всего советские образцы вооружения, а то и чего постарше. В этот раз энтузиасты с восточноевропейской республики замахнулись на так называемую счетверённую "спарку", состоящую, что понятно из названия, из 4-х пулемётов знаменитого конструктора Хайрема Максима, известного в народе как тот самый "Максим". Между прочим, пулемёт был придуман и реализован в металле еще в позапрошлом веке в 1883 году. Но как видится, на Украине ещё не потерял своей актуальности из-за крайне высокой надёжности.

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Источник фото: скриншот из видео vk.com





Российские любители "пострелять" уже разобрали выложенное видео, сделав вывод, что данный "гибрид" скорее всего предназначен для ведения стрельбы строго по наземным целям и легкобронированной технике. Сразу отметив явно бросающиеся в глаза грубые конструкторские недостатки: так при стрельбе очередями из пулемётов, дула значительно уводит в горизонтальную плоскость, что свидетельствует о недостаточной балансировке оружия. Поэтому ни о какой точности и плотности огня, которую как раз видимо и хотели достичь украинские оружейные "самородки", говорить не стоит.

Кроме того, такой конструкторский недостаток может сослужить очень плохую "службу" во время жаркого сражения, когда из-за той самой отсутствующей балансировки очень легко открыть так называемый дружественный огонь по своим военнослужащим.





Счетверённая зенитно-пулемётная установка образца 1931 года. Источник фото: пользователь hiller с topwar.ru





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Ах да, на самом деле ничего нового доморощенные украинские кулибины от военного дела не придумали: счетверённые Максимы в "зенитном исполнении" вполне себе были известны и активно применялись советской армией во время второй мировой войны. Но тогда это было сделано намного изящней с конструкторской точки зрения и что более важно - намного эффективней и безопасней для военнослужащих самой Красной армии.