Морские учения IMX23 пройдут с 5 по 16 марта в Персидском заливе

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В прибрежных водах Иордании и Бахрейна состоятся крупные международные военно-морские учения, в которых примет участие 35 кораблей, 7000 военнослужащих, не менее 30 беспилотных морских аппаратов с задействованием искусственного интеллекта.

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Морские учения IMX23 должны пройти с 5 по 16 марта в Персидском заливе. Всего на учения заявились 50 стран и организаций. Но главной интригой будет использование беспилотного надводного судна Exail DriX USV, выполняющего задачи морской разведки с возможностью поиска вражеских мин.





Exail DriX USV. Источник фото: ixblue.com





Беспилотное надводное судно Exail DriX USV ВМС США способно развивать надводную скорость до 14 узлов, самостоятельно плавая до 24 часов. Если скорость водяного беспилотника снизить до 7 узлов, этот дрон может путешествовать уже неделю. Автономность можно "выкрутить" ещё чуть-чуть, снизив скорость DriX USV до 4 узлов, тогда корабль может находиться в автономном плавании все 10 дней.

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Кстати об режиме работы. DriX USV позволяет выбрать автономный, полуавтономный, прямой режимы управления. Если выбран "самостоятельный" режим управления, корабль движется по предустановленной траектории движения, созданной алгоритмами управления. Судно также может использоваться как сборщик визуальной, акустической и иной информации как на мелководье, так и на значительных глубинах, умея находить морские мины.