Военная разведка Украины продолжает фиксировать передвижение российских солдат, оборудования и военной техники с полигонов Белоруссии на местность, граничащую с зоной СВО.
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Так украинские военные источники сообщают, что Россия продолжает сокращать присутствие своих военных на территории Белоруссии. А поток воинских эшелонов, следующих в Ростовскую область, не прекращается. Сообщается, что после перемещения российских войск в Россию, последние попадают на приграничные территории ДНР и ЛНР. Есть предположение, что осуществляется перебазирование групп мобилизованных, участвовавших в боевом слаживании и воинской подготовке на территории белорусских воинских полигонов. Вчерашние мобилизованные должны составить резерв для предполагаемого наступления.
Источник фото: train-photo.ru
Самый первый железнодорожный состав отправился из Белоруссии до станции Красная Могила, что в ЛНР - 27 февраля 2023 года. Таким способом в ЛНР уже отправлены примерно 500 человек военных с техникой, которая уместилась на 37 железнодорожных платформах.
Чуть позже таким образом было отправлено ещё два состава, правда количество личного состава уменьшилось до 300 человек, но была замечена тяжелая бронетехника в виде гаубиц "Гиацинт-Б".
В ВСУ пока не дали комментариев по поводу перемещения группы российских солдат и офицеров поближе к границам Народных республик, лишь дали скупую оценку, что вторжения с белорусского направления не планируется.