Вучич кроме того, подтвердил курс Белграда на европейскую интеграцию

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В Брюсселе прошла встреча Евросоюз - Сербия - Косово, после которой президент сербской республики Александр Вучич сделал ряд неоднозначных заявлений для уха своего избирателя, в том числе и касающихся украинского противостояния.

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Сербский правитель выразил резкое неудовольствие по поводу участия сербских же граждан в СВО со стороны России. Речь в частности шла о широко известной ЧВК "Вагнер".

Предельно конкретно сербский лидер заявил, что как только сербские граждане, воевавшие за "музыкантов" окажутся на территории балканской республики, они немедленно будут арестованы.





Источник фото: riafan.ru





Так же был отпущен негативный "реверанс" в пользу крайнего нежелания видеть вагнеровцев обеспечить помощь самому Вучичу.

После таких речей Вучич ещё раз подтвердил курс своей республики на всеобъемлющую интеграцию в Европу, а Косово должно получить на международных встречах роль "самостоятельного территориального образования", за что удостоился похвалы от премьер-министра непризнанной республики Альбин Курти.

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Тут интересно, сколько же обсценной лексики получил от своих сограждан сербский президент после таких речей, ведь последним заявлением он сделал ещё один шаг в пользу признания независимости Косово. И если лидер сербов настолько не против отдать кусок своей "кемской волости", то почему же он выступает за территориальную целостность Украины. Это вопросы, которые срочно требуют ответов...