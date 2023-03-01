Закон обретёт "полную силу" в 2025 году, когда появятся нормативные словари

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Иностранным словам - бой. Именно так стоит понимать подписанный Владимиром Путиным закон о госязыке, "поясняющий" за употребление иностранных слов. Ознакомиться с документом можно на государственном портале правовой информации.

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Согласно изменениям, если использовать русский язык как государственный, нельзя будет использовать иностранные слова, исключение составляют слова не имеющие общеупотребительных аналогов в русской речи. Такие слова будут зафиксированы в специальных словарях.

Закон усилит значимость русского языка как государственного и обратит свой взор на повышение контроля за соблюдением норм чиновниками и обычными гражданами.





Девушка с учебником русского языка. Источник фото crimea.ria.ru





Теперь согласно закону появятся новые понятия, например нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, которые должны зафиксировать нормы русского литературного языка.

Помимо новых понятий в законе рассматриваются сферы, где русский язык в обязательном порядке нужно использовать как государственный. Это образовательная среда, государственные федеральные и местные информационные системы, описательная информация для потребителей товаров, работ и услуг. Если используется иностранный язык в описании, то рядом должен быть перевод на русский язык тем же шрифтом, размером, типом и цветом.

Если русский язык используется как государственный, то ни коим образом не допустимо использование слов и выражений, не отвечающих современным литературным нормам, в том числе и обсценной лексики.

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Закон "заработает" на полную мощность к 2025 году, когда будут опубликованы нормативные словари.