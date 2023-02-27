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Madarator За пост начислено вознаграждение
Нейросеть показала как выглядели бы персонажи из GTA: San Andreas если б они были настоящими людьми
Для лучшей достоверности пользователю под ником AaronGP пришлось подключить несколько нейросетей
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   Пользователь AaronGP популярного портала Reddit продемонстрировал, как бы "выглядели" известные персонажи из легендарной GTA: San Andreas, если бы они были реальными людьми. 

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   Для лучшей "достоверности" юзеру Reddit пришлось использовать не одну, а несколько сервисов с различными нейросетьми. 


Главный персонаж GTA: San Andreas - Си-Джей. Источник фото: reddit.com


   AaronGP взял "референсные модели" персонажей из популярной игры, дав некоторое описание для лучшего результата. Пользователь указал, что использовал несколько сетей, такие как: Img2Img, AI ControlNet и RealisticVision.

Брат Си-Джея. Источник фото: reddit.com


Источник фото: reddit.com

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   Нейросеть "оживила" Си-Джея - главного протагониста игры, соответственно главного антагониста - Биг Смоука, офицера Тенпенни и некоторых "побочных героев" основной сюжетной линии. Результат понравился другим пользователям портала, но для лучшей "достоверности" и схожести с людьми другие комментаторы посоветовали использовать "интеллект" нейросетей для последующей анимации и озвучки персонажей.

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#gta: san andreas
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