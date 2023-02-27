В канун годовщины создания "Интернационального легиона территориальной обороны Украины" журналисты из издания Vice провели беседу с представителями украинского разведывательного сообщества и самими наёмниками и рассказали в своей статье о нехватке личного состава в легионе.
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На текущий момент в рядах ВСУ воюют 2000 "зарубежных командировочных", сюда входят все наёмники, участвующие в боевых действиях, в том числе в батальоне "Карпатская сечь", "Грузинский национальный легион" и иные воинские подразделения. Отдельной "строкой" идут зарубежные ЧВК, такие, как Mozart, Trident Defence, I.C.E, Atlas Global Aid и другие группы "диких гусей".
Боец легиона из США. Источник фото: hir.harvard.edu
Есть интересная статистика, согласно которой 1/5 участников легиона бежала из Украины лишь попав под свой первый артиллерийский обстрел. Также часть наёмников, подписавших свои контракты в первых месяцах весны 2022 года, поставили свои "трудовые договора" на паузу после 3-6 месяцев реальных боёв.
Людские потери в ходе боевых действий в "Интернационального легионе" заявлены на уровне 100 человек, хотя как видится, эта цифра сильно занижена, так только в ходе ракетного удара по полигону Яворов на свет иной отправилось не менее 35 сотрудников легиона.
Группа наёмников легиона "на броне". источник фото: lieber.westpoint.edu
К настоящему времени в Легионе "недостача". По версии издания во всём "виноваты" холодная украинская зима, подошедшее время отпусков наёмников, отсутствие привычки "иностранных соискателей" к продолжительным боевым действиям и снижение "популярности" украинского направления. Неофициально можно добавить, иностранным наёмникам сильно не понравилась украинская же коррупция и привлечение опытного костяка "солдат удачи" в качестве обыкновенного "пушечного мяса".
Но сотрудники издания уверены, что все эти явления "временны", так как весной большинство наёмников вернутся из своих "отпусков" и будут готовы поучаствовать в новом предполагаемом наступлении ВСУ.