Украинцы перебравшиеся в Германию, не дают возложить немцам цветы к повреждённому российскому танку и вступают в перепалку с окружающими несмотря на присутствие местной полиции

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Повреждённый российский танк Т-72 в ходе боёв за Бучу, перевезённый в Берлин, стал ареной противостояния между проукраинскими активистами и местными жителями. Украинские беженцы, "любящие" свою страну издалека, не дают немцам возлагать цветы в пользу мира и в память о всех погибших в результате 10-летнего гражданского противостояния на Украине.

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Активисты "за едину краину" топчут цветы и скидывают с поверженной бронированной машины их остатки. Сообщается, что это не понравилось немецким гражданам, после чего украинцы начали потасовку с ними, из-за желания последних вернуть цветы на место. Сотрудники местной полиции не пресекали беспорядки, а лишь отводили в сторону наибольших вандалов с украинской стороны.





Источник фото: regnum.ru





Неравнодушные немцы пытались объяснить разъяренным жителям восточноевропейской республики, что возложение цветов к танку - это не "пропаганда в пользу России", а акция скорби по всем жертвам украинского конфликта.

Наблюдавший со стороны за украинской вакханалией местный житель сказал, что уничтожение цветов не есть признак хорошего человека. Скорее всего такая "цветочная агрессия" есть желание привести войну в сам Берлин.

В апогее конфликта самые активные с украинской стороны забрались на корпус танка, и предельно цинично истерзали остатки цветов.





Источник фото: dw.com

Немногим ранее проукраински настроенные активисты привезли в центральную часть Берлина неработоспособный танк Т-72, пострадавший в ходе боев, установив его так, чтобы ствол показывал на здание российского посольства. "Перформанс" был направлен в поддержку украинской армии, но жители Берлина "развернули" акцию на 180 градусов, открыв выступление в пользу мира и для этого возложили к поверженной машине цветы.

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Акция с танком стала "возможной" благодаря хозяину музея Вилянду Гибелю Berlin Story Bunker, сумевшему найти на провокацию 100 тысяч евро, собранных с помощью пожертвований.