Американский "дуумвират", состоящий из агентства NASA и компании Илона Маска SpaceX, решили отменить запланированную отправку группы космонавтов на Международную космическую станцию. Об этом решении рассказали в фирме SpaceX.
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Необоснованная пауза стала полной неожиданностью для всех сопричастных к полёту, так как полёт группы был "железобетонно" анонсирован немногим ранее. В компании Илона Маска скомкано ответили что скорее всего полёт не состоится из-за "некоторых" проблем с оборудованием.
Sea Dragon. Источник фото: finobzor.ru
В отменённую космическую экспедицию совместно должны были отправиться 2 американских астронавта - Стивен Боуэн и Уоррен Хобург, космонавт из России - Андрей Федяев и астронавт из ОАЭ - Султан аль-Нейади.
Это не первый перенос "звёздного старта": ещё 21 февраля пуск ракеты был отменён и перенесён на сутки вперёд. В компании Маска были не уверены в состоянии топливных элементов, которые нужно тщательно проверить "ещё раз".
В перенесённых планах было озвучено, что космический челнок должен был вернуть на землю 2 астронавтов NASA и одного японского астронавта и российского космонавта Анну Кикину.