Украинские власти случайно или нет "рассекретили" свой способ перевозки западной военной техники для нужд ВСУ. Так для пересечения польской границы бронированную технику сгружают в почтовые грузовые автомобили украинской же компании "Новая почта". В сети "всплыл" видеоряд на котором отчетливо видно как в кузове грузовика под тентом находится западный броневик.
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Украинский топливозаправщик под видом гражданского "Зерновоза". Источник фото: .bbc.com
Украинская фирма "Новая почта" есть не только в Украине, но и активно работает на территории сопредельных стран, таких как ФРГ, Чехия, Румыния и иных. Что позволяет под видом гражданских грузоперевозок транспортировать не только немецкую ливерную колбасу и польские "pierogi", но и броневики, например британские. Что согласитесь, по-иезуитски коварно. Украинцы на 146% уверены, что ВКС РФ не будет обстреливать так называемые гражданские машины.
Так в видеоряде, активно циркулируемом по проукраинским каналам, на грузовике чётко видна красная эмблема "Новой пошты", а в качестве груза в таком автомобиле перевозится британский броневик Spartan. Использование грузового гражданского автотранспорта позволяет решить целый ряд проблем: скрыть от разведки России настоящее количество передаваемой тяжелой техники и вооружения, а такие перевозки нереально обнаружить с помощью средств космической разведки, так и беспилотных летательных аппаратов.