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Украинцы перевозят западную военную технику в грузовиках "Новой почты" и показали видео
В сеть утекло видео, где отчетливо видно что в грузовом отсеке автомобиля перевозится британский бронеавтомобиль Spartan
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Украинские власти случайно или нет "рассекретили" свой способ перевозки западной военной техники для нужд ВСУ. Так для пересечения польской границы бронированную технику сгружают в почтовые грузовые автомобили украинской же компании "Новая почта". В сети "всплыл" видеоряд на котором отчетливо видно как в кузове грузовика под тентом находится западный броневик.

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Украинский топливозаправщик под видом гражданского "Зерновоза". Источник фото: .bbc.com


   Украинская фирма "Новая почта" есть не только в Украине, но и активно работает на территории сопредельных стран, таких как ФРГ, Чехия, Румыния и иных. Что позволяет под видом гражданских грузоперевозок транспортировать не только немецкую ливерную колбасу и польские "pierogi", но и броневики, например британские. Что согласитесь, по-иезуитски коварно. Украинцы на 146% уверены, что ВКС РФ не будет обстреливать так называемые гражданские машины.

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   Так в видеоряде, активно циркулируемом по проукраинским каналам, на грузовике чётко видна красная эмблема "Новой пошты", а в качестве груза в таком автомобиле перевозится британский броневик Spartan. Использование грузового гражданского автотранспорта позволяет решить целый ряд проблем: скрыть от разведки России настоящее количество передаваемой тяжелой техники и вооружения, а такие перевозки нереально обнаружить с помощью средств космической разведки, так и беспилотных летательных аппаратов. 

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#spartan #западная военная техника #новая почта
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https://youtube.com/watch?v=0Lk90u-6AVU&feature=shares
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