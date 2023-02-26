В сеть утекло видео, где отчетливо видно что в грузовом отсеке автомобиля перевозится британский бронеавтомобиль Spartan

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3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Украинские власти случайно или нет "рассекретили" свой способ перевозки западной военной техники для нужд ВСУ. Так для пересечения польской границы бронированную технику сгружают в почтовые грузовые автомобили украинской же компании "Новая почта". В сети "всплыл" видеоряд на котором отчетливо видно как в кузове грузовика под тентом находится западный броневик.

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Украинский топливозаправщик под видом гражданского "Зерновоза". Источник фото: .bbc.com





Украинская фирма "Новая почта" есть не только в Украине, но и активно работает на территории сопредельных стран, таких как ФРГ, Чехия, Румыния и иных. Что позволяет под видом гражданских грузоперевозок транспортировать не только немецкую ливерную колбасу и польские "pierogi", но и броневики, например британские. Что согласитесь, по-иезуитски коварно. Украинцы на 146% уверены, что ВКС РФ не будет обстреливать так называемые гражданские машины.

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Так в видеоряде, активно циркулируемом по проукраинским каналам, на грузовике чётко видна красная эмблема "Новой пошты", а в качестве груза в таком автомобиле перевозится британский броневик Spartan. Использование грузового гражданского автотранспорта позволяет решить целый ряд проблем: скрыть от разведки России настоящее количество передаваемой тяжелой техники и вооружения, а такие перевозки нереально обнаружить с помощью средств космической разведки, так и беспилотных летательных аппаратов.