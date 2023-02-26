Украинская разведка сообщает о перемещении российских военных с территории Белоруссии назад в Россию. Состав с вооружением и живой силой начал свой путь от станции Слоним, что в Гродненской области, до Ростовской области в Матвеев Курган. Все данные получены от "сообщества железнодорожников Беларуси".
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Так же анонимные источники сообщают, что российский эшелон состоит из 5 вагонов с военными, 3 вагонов с различным оборудованием и 43 вагона-платформы с тяжелой военной техникой. Предположительно в РФ едут 240 солдат и офицеров. В качестве боевой техники замечены КШМ "Кушетка-Б", Р-149МА1, грузовые автомобили "КамАЗ" и "Урал", топливозаправщики. Сообщается что в прошлом месяце Россия отправила в Воронежскую область около 400 солдат и офицеров также с военной техникой.
Т-72 на платформе. Источник фото: rg.ru
Украинская ГУР считает, что части российской группировки войск, переброшенные в Воронежскую и Ростовские области вскоре могут присоединиться к СВО, так как расстояние расположения перебазированных частей до границ ДНР всего лишь 16 километров. Также по предположению украинской разведки, для "усиления" к новоприбывшим частям могут "подтянуться" ещё несколько составов с живой силой и тяжелым вооружением.
Судя по озвученным данным, Россия не планирует проведение атак со стороны Белоруссии.