Теперь российские войска находятся около в 16 километрах от границ Донецкой Народной Республики

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Украинская разведка сообщает о перемещении российских военных с территории Белоруссии назад в Россию. Состав с вооружением и живой силой начал свой путь от станции Слоним, что в Гродненской области, до Ростовской области в Матвеев Курган. Все данные получены от "сообщества железнодорожников Беларуси".

реклама

Так же анонимные источники сообщают, что российский эшелон состоит из 5 вагонов с военными, 3 вагонов с различным оборудованием и 43 вагона-платформы с тяжелой военной техникой. Предположительно в РФ едут 240 солдат и офицеров. В качестве боевой техники замечены КШМ "Кушетка-Б", Р-149МА1, грузовые автомобили "КамАЗ" и "Урал", топливозаправщики. Сообщается что в прошлом месяце Россия отправила в Воронежскую область около 400 солдат и офицеров также с военной техникой.





Т-72 на платформе. Источник фото: rg.ru





Украинская ГУР считает, что части российской группировки войск, переброшенные в Воронежскую и Ростовские области вскоре могут присоединиться к СВО, так как расстояние расположения перебазированных частей до границ ДНР всего лишь 16 километров. Также по предположению украинской разведки, для "усиления" к новоприбывшим частям могут "подтянуться" ещё несколько составов с живой силой и тяжелым вооружением.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Судя по озвученным данным, Россия не планирует проведение атак со стороны Белоруссии.