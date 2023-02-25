Теперь у украинских военных заметно меньше шансов покинуть осаждённый Бахмут

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Субботние действия российской армии и ЧВК "Вагнера" выдались крайне успешными на победы: от Авдеевки, где 11-ОГМП и 3-Горловская бригада продвинулись к населённому пункту Красногоровка до действий вагнеровцев под Артёмовском, где бравые музыканты в непростом штурмовом порыве овладели селом Ягодное.

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Из первых рук получена информация, что примерно к 19:30 по московскому времени музыканты стремительным штурмом захватили этот населённый пункт. А чуть ранее днём командир одного из штурмовых взводов ЧВК рассказал, что музыканты шаг за шагом подбираются к центральной зоне Бахмута (Артёмовска), до которой осталось примерно чуть больше 1500 метров. ВСУ же яростно сопротивляются, но некоторые подразделения противника дрогнули и подумывают об отступлении.





Украинские военнослужащие. Источник фото: tvzvezda.ru





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Для купирования стремительных прорывов вагнеровцев командование украинской армии вынуждено использовать необученных новобранцев, принудительно собранных по "тыловым сусекам" украинских городов и сёл, что кратно увеличивает людские потери в ВСУ. Но бесконечно затыкать прорванный фронт не получится и командованию украинских формирований придётся принимать непростое решение: отступать под огнём российских сил по единственной дороге на Часов Яр или же попасть в формирующийся огневой мешок и быть уничтоженными.