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Штурмовые подразделения ЧВК "Вагнер" освободили Ягодное от ВСУ
Теперь у украинских военных заметно меньше шансов покинуть осаждённый Бахмут
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   Субботние действия российской армии и ЧВК "Вагнера" выдались крайне успешными на победы: от Авдеевки, где 11-ОГМП и 3-Горловская бригада продвинулись к населённому пункту Красногоровка до действий вагнеровцев под Артёмовском, где бравые музыканты в непростом штурмовом порыве овладели селом Ягодное.

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   Из первых рук получена информация, что примерно к 19:30 по московскому времени музыканты стремительным штурмом захватили этот населённый пункт. А чуть ранее днём командир одного из штурмовых взводов ЧВК рассказал, что музыканты шаг за шагом подбираются к центральной зоне Бахмута (Артёмовска), до которой осталось примерно чуть больше 1500 метров. ВСУ же яростно сопротивляются, но некоторые подразделения противника дрогнули и подумывают об отступлении.


Украинские военнослужащие. Источник фото: tvzvezda.ru


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   Для купирования стремительных прорывов вагнеровцев командование украинской армии вынуждено использовать необученных новобранцев, принудительно собранных по "тыловым сусекам" украинских городов и сёл, что кратно увеличивает людские потери в ВСУ. Но бесконечно затыкать прорванный фронт не получится и командованию украинских формирований придётся принимать непростое решение: отступать под огнём российских сил по единственной дороге на Часов Яр или же попасть в формирующийся огневой мешок и быть уничтоженными. 

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#чвк &quot;вагнер&quot; #чвк &quot;вагнер
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penman
23:08
Только дураки могут верить в такую ​​ложь кремлевского режима.
Жители Германии призывают прекратить поставки оружия на Украину и критикуют политику НАТО
Yurchik
23:08
Обряд экзорцизма проводят?
Для защиты от российских ракет на Украине начали рисовать соляные кресты прямо на земле
Ezdiumno
23:07
За укропский этой шлюхе не платят. Америкосы платят за загаживание только наших форумов.
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Ezdiumno
23:06
100%. И даже ты, безмозглый, это прекрасно понимаешь. А тут стараешься, пока тебе ципсо бабки платит. Шлюха продажная. :))
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Ezdiumno
23:05
Не прошмандовки, а пpocтитyтки америкосские. :))
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
MaxA
23:04
Ну ты-то знаешь у себя с дивана в Кукуево ))))
Украина решила отгородиться от России и Белоруссии 2-километровой минной полосой вдоль границы
Ezdiumno
23:04
Ваша техника теперь только та, которую вам америкосы кинут вместо того, чтобы в металлолом отправить. А вы, чмыри, рады со своей лелто-пидopcкой тряпкой бежать. :))
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Mr. Night
23:04
Маэстро, грохни уже его!
Зеленский остался недоволен десятым пакетом антироссийских санкций ЕС и потребовал их усиления
Ezdiumno
23:01
Молчи уж, не мозорься раб америкосский. У тебя даже стианы не осталось. Все америкосам продал, а они тебя даже с оплатой кинули. :))
В США признались, что обманули Германию с танками Abrams и рассказали, что Украине не нужны F-16
Николай Замега
22:52
О боже, этого же никто не знает
В Chrome есть скрытая игра без доступа в интернет
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