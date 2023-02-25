Новый образец инженерной мысли иранских инженеров способен преодолеть расстояние в 1650 километров

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Иран тихой сапой делает шаги вперёд в своем военном развитии. Так стало известно, что ракетчики страны разработали крылатую ракету, способную "достать" до территории Израиля. Заявление об этом было сделано Амиром Али Гаджизаде во время вечернего эфира на центральном телевидении Исламской республики.

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Ракета Paveh способна преодолеть 1600 километров и дотянуться до врагов страны. Такой посыл сделал руководитель КСИР.





Источник фото: republicworld.com





Как мы заметили, ни санкционное давление Евросоюза ни давление США не могут заставить Иран не то что бы свернуть, но даже приостановить желание Тегерана развиваться по программе создания баллистических ракет. И не мудрено, внешний агрессор 1000 раз подумает прежде чем атаковать государство, способное достать врага на расстоянии. Потому с каждым новым достижением в ракетной сфере Иран всё дальше от повторения судьбы соседних Ирака, Сирии и Ливии. Но в Иране лишний раз "перестраховались", рассказав что ракеты республики носят оборонительное значение, а никак как средство угрозы другим странам. Поэтому запуск ракет по территории противника возможен только как ответная мера на внешнюю агрессию.

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Первые самостоятельные проекты ракет в Иране начале разрабатываться в 1990-ых годах, когда на боевое дежурство была поставлена неуправляемая ракета "Зильзаль", способная пролететь 200 километров.