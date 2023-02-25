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Украина решила отгородиться от России и Белоруссии 2-километровой минной полосой вдоль границы
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    Украина с опаской ждёт "российского вторжения" на свою территорию со стороны России и Белоруссии. Для защиты с этих направлений в Киеве решили увеличить площадь минирования вдоль приграничных линий. 

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   Фактом, подтверждающим расширение полосы минирования поделилась Государственная пограничная служба Украины в своем телеграм-канале. А само решение спустили "с самого верха" - Верховная рада утвердила отдельный закон под "защиту украинских рубежей".


Источник фото: Телеграм канал погранслужбы Украины

   Теперь "сдерживать" потенциальное наступление российских войск будет заминированный участок шириной в 2 километра по всей линии границы. А для визуального контроля и в "случае чего" контролировать границу будут силы ВСУ, Нацгвардия, Нацполиция.

   Согласно заявлениям белорусских пограничников, саперы с украинской стороны устанавливали противотанковые мины нарочито показательно перед КПП Выступовичи. Правда непонятно что такой "перфоманс" должен вызвать.

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   Не надеясь сдержать российские танки и штурм российской пехоты только силой мин, так же вдоль границы со стороны Украины устанавливаются пункты видеонаблюдения, капониры и противотанковые засады с укрытиями для живой силы украинских формирований. 

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#украина
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