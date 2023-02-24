Первые фото с крестами из соли поступили из Хмельницкого, где недавно были поражены объекты военной инфраструктуры

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В годовщину начала СВО Украина ждет стратегического наступления российской армии, если же Россия выберет "программу минимум", то хотя бы должен "последовать" ракетный удар. Не в последнюю очередь таким настроениям в обществе способствует целенаправленное нагнетание паники официальными лицами и псевдо-экспертами а-ля Алексей Арестович.

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Источник фото: otzovik.com





Кстати об "экспертах", в предсказании последних отсутствует желание подтверждать свои прогнозы сколько-нибудь достоверной информацией из надёжных источников, а весь расчёт "ужасающих событий" ведётся на "сакрализации" дат, в особенности даты 24 февраля, когда Россия начала проведение СВО.





Источник фото: телеграм





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И такая "накачка" не прошла даром: уверив, что Россия непременно нападёт именно 24 февраля, организовав массированные ракетные атаки, от которых не спасёт даже "хвалёное" украинское ПРО и ПВО, простые люди стали изображать белые кресты на земной поверхности. При ближайшем рассмотрении эти рисунки представляли собой "прочерченные" солью геометрические фигуры крестов. О том что акция рисования на земле централизованная, должен свидетельствовать тот факт, что у такого флеш-моба есть координаторы и организаторы. Причём для рисунка даже разработан своеобразный "стандарт". На один крест должно расходоваться половина пачки соли, так как крест должен получиться "заметным". Кроме того, кресты должны быть "отсыпаны" строго на голой земле без какого-то ни было искусственного покрытия. "Высшим" же желанием координаторов является нарисовать кресты на территории воинских частей, правда вопреки ожиданиям руководителей "соляных проектов" разрешение ни в одной части на такую "художественную деятельность" пока не выдано.