В частности пользуются популярностью математические уроки, составленные советскими педагогами

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О том что советское образование было и остаётся самым лучшим даже спустя 30 лет, должен свидетельствовать тот факт, что в Америке богатые граждане стараются обучать своих детей по методикам советских педагогов, надеясь что такая учёба повышает шансы на поступление в один из элитных университетов.

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Согласно сообщению американских родителей, советские учебные программы способны дать детям зримое превосходство при поступлении в высшие учебные заведения, в том числе из так называемой престижной когорты "Лиги плюща". Американские же учителя в свою очередь утверждают, советские методики обучения развивают в школьниках критическое мышление и способствует желанию рассуждать в попытках докопаться до истины, последовательно развивая способность абстрактно мыслить.





Источник фото: studylab.ru





Часть частных школ США тем временем переходят на советские учебные программы, одна из таких школ - это Russian Math Tutors, основанная выходцем из СССР Александром Колчинским. Колчинский сделал вывод, что имеющие высокое благосостояние американцы понимают и знают важность советских методик обучения, так как именно благодаря "советской школе" Советский Союз создал инженеров и ученых, обеспечивших СССР превосходство в космической гонке в некоторых позициях.

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Но есть те среди американской преподавательской среды, кто крайне "недоволен" новыми веяниями - так как часть школьников, осваивающих математику по советским программам проявляют "излишнее любопытство" на уроках, ставящие в тупик учителя своей сложностью и создающих психологические комплексы у других детей.