Поговаривают, что месть - это блюдо, которое надо подавать "холодным", но не в сегодняшнем случае. Так на всемирно известном ресурсе Reddit свой бан получила знаменитая хакерша Empress. Перед этим она сообщила, что полноценный взлом Hogwarts Legacy совсем скоро будет завершен. Но не прошло и пары дней, как основной аккаунт мастеровитой девушки-взломщицы улетел в перманентный бан.
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скриншот сообщения Empress. Источник фото: телеграм
Но отважная "хакертриса" не сильно расстроилась, сообщив своим подписчикам, что она возвращается на старый аккаунт и для "в случае чего" создала ещё одни резервный аккаунт. Но Empress прекрасно отдаёт себе отчёт в том, что скорее всего и эти два профиля будут дезактивированы.
источник фото: playground.ru
На случай повторного бана "леди-взлом" посоветовала её искать в иных местах, например в мессенджере от Павла Дурова - Телеграме. Пока же девушка будет наблюдать за ситуацией и действиями администрации Реддита.
Любознательные подписчики Empress уже сделали предположение, что за актом "деактивации аккаунта" стоит издатель Hogwarts Legacy - корпорация Warner Bros..