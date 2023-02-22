На Украине ввиду "полного отсутствия" серьезных проблем решили заняться безобидной игрой, отхватившей самую жирную долю пирога по объему выручки. Как говорится нет лучшей рекламы чем антиреклама. Ну а теперь без смеха.
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Украинский чиновник от местного министерства цифровой трансформации Александр Борняков рассказал о планах ввести запрет на игру в постапокалиптический шутер Atomic Heart. Запрет будет касаться Steam и консольных приставок Xbox и PlayStation.
Знаменитые близняшки из игры - "Левая" и "Правая". Источник фото: mirf.ru
Игра "не угодила" украинскому чиновнику "токсичностью", возможным сбором чувствительной информации об игроке с последующим "сливом" данных заинтересованным лицам в РФ.
Кроме того, киевский чиновник якобы знает, что в разработку игры были вложены финансовые средства российских подсанкционных банков и организаций. "Не забыло" ведомство чиновника и о "неправильной" гражданской позиции разработчиков, якобы не желающих осуждать российские власти.
Не знаю чего на самом деле добиваются украинские чиновники, но после такой "рекламной компании" как можно больше игроманов с украинской же пропиской постараются купить такую игру. Уж больно сладок запретный плод.