Кроме того, кипрской компании Mundfish вменяется отсутствие "правильной" гражданской позиции по отношению к российским властям

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

На Украине ввиду "полного отсутствия" серьезных проблем решили заняться безобидной игрой, отхватившей самую жирную долю пирога по объему выручки. Как говорится нет лучшей рекламы чем антиреклама. Ну а теперь без смеха.

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Украинский чиновник от местного министерства цифровой трансформации Александр Борняков рассказал о планах ввести запрет на игру в постапокалиптический шутер Atomic Heart. Запрет будет касаться Steam и консольных приставок Xbox и PlayStation.





Знаменитые близняшки из игры - "Левая" и "Правая". Источник фото: mirf.ru





Игра "не угодила" украинскому чиновнику "токсичностью", возможным сбором чувствительной информации об игроке с последующим "сливом" данных заинтересованным лицам в РФ.

Кроме того, киевский чиновник якобы знает, что в разработку игры были вложены финансовые средства российских подсанкционных банков и организаций. "Не забыло" ведомство чиновника и о "неправильной" гражданской позиции разработчиков, якобы не желающих осуждать российские власти.

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Не знаю чего на самом деле добиваются украинские чиновники, но после такой "рекламной компании" как можно больше игроманов с украинской же пропиской постараются купить такую игру. Уж больно сладок запретный плод.