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Украинцам хотят запретить играть в Atomic Heart из-за её "токсичности и шпионской деятельности"
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   На Украине ввиду "полного отсутствия" серьезных проблем решили заняться безобидной игрой, отхватившей самую жирную долю пирога по объему выручки. Как говорится нет лучшей рекламы чем антиреклама. Ну а теперь без смеха.

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   Украинский чиновник от местного министерства цифровой трансформации Александр Борняков рассказал о планах ввести запрет на игру в постапокалиптический шутер Atomic Heart. Запрет будет касаться Steam и консольных приставок Xbox и PlayStation.


Знаменитые близняшки из игры - "Левая" и "Правая". Источник фото: mirf.ru


   Игра "не угодила" украинскому чиновнику "токсичностью", возможным сбором чувствительной информации об игроке с последующим "сливом" данных заинтересованным лицам в РФ.

   Кроме того, киевский чиновник якобы знает, что в разработку игры были вложены финансовые средства российских подсанкционных банков и организаций. "Не забыло" ведомство чиновника и о "неправильной" гражданской позиции разработчиков, якобы не желающих осуждать российские власти.  

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   Не знаю чего на самом деле добиваются украинские чиновники, но после такой "рекламной компании" как можно больше игроманов с украинской же пропиской постараются купить такую игру. Уж больно сладок запретный плод.

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#atomic heart #mundfish #запрет atomic heart на украине
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