Байден - в Киев, а Си Цзиньпин в Москву. Именно так считает известное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные "достоверные" источники. Причем посещение России китайским лидером планируется не "когда-нибудь", а в самые ближайшие месяцы. Руководитель Китая должен представить свое "виденье" мирного урегулирования военного противостояния между Россией и Украиной.
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Источник фото: ura.ru
Как раз сегодня Москву посетил Ван И - глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии КНР. Скорее всего господин Ван пытается согласовать все мелкие детали предстоящего визита Си Цзиньпина.
В столице России у Ван И проходит встреча секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Последний рассказал про "одностороннее неприятие" международных договоров коллективным Западом, одним из которых является договор по контролю за вооружением. Всё это стало возможным из-за возведения в основу "единственно верной" системы так называемого однополярного мира.