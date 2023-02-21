Возможно с будущим посещением России и связан сегодняшний визит Ван И в Россию

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Байден - в Киев, а Си Цзиньпин в Москву. Именно так считает известное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные "достоверные" источники. Причем посещение России китайским лидером планируется не "когда-нибудь", а в самые ближайшие месяцы. Руководитель Китая должен представить свое "виденье" мирного урегулирования военного противостояния между Россией и Украиной.

реклама





Источник фото: ura.ru





Как раз сегодня Москву посетил Ван И - глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии КНР. Скорее всего господин Ван пытается согласовать все мелкие детали предстоящего визита Си Цзиньпина.

рекомендации 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Вакансия: Автор новостей широкого профиля Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

В столице России у Ван И проходит встреча секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Последний рассказал про "одностороннее неприятие" международных договоров коллективным Западом, одним из которых является договор по контролю за вооружением. Всё это стало возможным из-за возведения в основу "единственно верной" системы так называемого однополярного мира.