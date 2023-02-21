Итальянцы могут передать истребители Eurofighter Typhoon или Panavia TornadoЮ, но с разрешения ЕС

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Наследники мудрости, а главное хитрости древних римлян - современные итальянцы, точнее их правительство, решило передать Украине свои истребители, ну как "передать", для этого надо лишь дождаться некоторых условий со стороны членов НАТО. И да. Речь не идёт о массовой поставке "литаков". Поделилась новостью La Repubblica.

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Итальянский F-35A Lightning II. Источник фото: vpk.name





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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в скором времени планирует посетить стольный град Киев, где должна быть проведена встреча с Владимиром Зеленским. Наиболее вероятно украинский президент попытается "выпросить" самолёты боевой авиации. И Италия "вроде бы" не против передать самолёты своей истребительной авиации, но при одном условии: первый шаг в поставках воздушных машин должен сделать кто-то другой. Точнее другие страны из блока НАТО. А вот тогда Италия обязательно "бахнет", но потом. Классические заветы качановского ДБМ сами того не зная, в Италии "чтят и блюдут". И скорее всего, мудрые итальянцы не спешат разделить "лавры" немцев, с которых смеётся уже вся Европа: с трудом согласившийся передать для ВСУ и разрешивший сделать то же самое другим странам, Олаф Шольц практически остался в гордом одиночестве, передающим свои танки украинской армии. А это уже второй случай, когда принцип обещать - не значит жениться, прекрасно знают и соблюдают в осторожной Италии.