Южнокорейский флагман из-за своей маркетинговой политики вовсе забыл про оптимизацию

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Как можно удивить простого обывателя, "не желающего" разбираться во всех этих выдержках и диафрагмах, как ему доказать что вот это устройство снимает точно уж лучше, чем "бабушкина зеркалка", купленная 15 лет назад. А вот так: манипуляции с цифрами, когда вот эти вот классические "два ядра, двадцать два гига" становятся решающим фактором выбора конкретной модели техники. Одним из ярых последователей такой политики стал южнокорейский Samsung, выпустивший совсем недавно ультимативный Galaxy S23 Ultra с 200-мегапиксельной основной камерой. И тут неискушенный пользователь мобильной фотографии тут же воскликнет: наверняка такая начинка позволит "Ультре" занять воображаемый пьедестал лучшего камерофона или хотя бы попасть в тройку призеров.

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А вот и нет. Даже не в тройку, а занять 10-е место. Вот на что способен "суперфлагман" корейской корпорации. Именно 10-я строчка получилась в ходе тестов на портале Dx0mark.





Источник фото: gsmarena.com





Но у Galaxy S23 Ultra "всплыла" и другая проблема: одно фото в несжатом RAW-формате занимает от 127 МБ. Ещё "страшнее" цифры, когда пользователь включает 200-мегапиксельный режим.

Исходя из такой пугающей статистики человеку, решившему выбрать суперфлагман от Самсунга, следует задумываться о покупке версии с максимально большим объемом памяти: и версии на 128 или 256 ГБ должны быть "забыты".

А если пользователь увлекается видеосъемкой в формате 8K UHD, то такой формат "забивает" гигабайты постоянной памяти за секунды в телефоне. В пору озаботиться покупкой высокоскоростного внешнего блока памяти, с постоянным перемещением на него отснятого материала.

Поэтому тактика "а у меня больше", выбранная Samsung, оказалась "слегка" неубедительной. Лучше бы южнокорейский гигант озаботился б качественной оптимизацией фотоалгоритмов.

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