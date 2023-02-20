Первые сигналы о движении земной коры прозвучали в районе сирийско-турецкой границы. Так в самой пострадавшей от прошлого землетрясения турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение магнитудой 6,4. Согласно данным экспертной оценки, это уже девятое "явное" землетрясение за последние 70 часов. Очаг природного катаклизма зарегистрирован на глубине 2 километров.
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Подземные толчки почувствовали в Ираке, Иордании, Израиле, Палестине, Ливане и Египте. По сообщениям турецких масс-медиа, в Хатае пропало электричество. Местные спасатели уточняют, есть ли пострадавшие в ходе подземных толчков.
Люди в Адане. Источник фото: rg.ru
В Сирии по сообщению телеканала Al-Arabiya, имеющего свои источники, обрушились строения в 2 городах. Уже появились пострадавшие.
На сегодняшний день известно о 41 тысяче погибших человек в ходе двух землетрясений, случившихся всего в 2-минутный период между собой. Сирия, сообщается, потеряла не менее 5800 человек, а число людей, нуждающихся в помощи в обеих странах, достигло гигантской цифры в 26 миллионов человек.
Стало известно, что ВОЗ проводит самую крупную спасательную операцию за всю 75-летнюю историю организации.