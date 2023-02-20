Появление в польском небе сразу стольких разведывательных аппаратов связывают с визитом Джо Байдена в Киев

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В связи с визитом высокопоставленных лиц на территорию Украины, вдоль воздушной границы последней с Польшей было замечено 3 борта стратегических самолетов-разведчиков ВВС США.

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Благодаря данным, полученным со специализированного ресурса Flightradar, отслеживающего авиаперелёты, был зафиксирован взлёт Boeing RC-135W Rivet Joint с базы НАТО Милденхолл в Великобритании. Данный борт, последовательно минуя воздушное пространство трех стран - Нидерландов, Германии, Польши, проследовал в сторону границ Украины.





Boeing RC-135W Rivet Joint. Источник фото: jetphotos.com





Самолёт, согласно плану полёта, совершил несколько кругов над польскими Люблин, Замосць, граничащими с Украиной и населенным пунктом Седельце, граничащим с Белоруссией. Высота полёта стратегического разведчика проводилась на высоте примерно равной 10 километров.

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Для возможного дублирования в случае форс-мажорных ситуаций в польском трансграничном пространстве был замечен также и Boeing E-3 Sentry, аналогично принадлежащий ВВС США. Самолёт провёл разведывательный полёт, задействовав бортовые средства радиолокационного обнаружения. Третий самолёт Boeing E-3 Sentry в польском небе появлялся немногим ранее, видимо проводя обеспечительные мероприятия до прилёта своего "самолёта-тезки".