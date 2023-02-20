Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Границу Польши и Украины патрулируют 3 американских стратегических самолета-разведчика
Появление в польском небе сразу стольких разведывательных аппаратов связывают с визитом Джо Байдена в Киев
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

   В связи с визитом высокопоставленных лиц на территорию Украины, вдоль воздушной границы последней с Польшей было замечено 3 борта стратегических самолетов-разведчиков ВВС США.

реклама

   Благодаря данным, полученным со специализированного ресурса Flightradar, отслеживающего авиаперелёты, был зафиксирован взлёт Boeing RC-135W Rivet Joint с базы НАТО Милденхолл в Великобритании. Данный борт, последовательно минуя воздушное пространство трех стран - Нидерландов, Германии, Польши, проследовал в сторону границ Украины. 


Boeing RC-135W Rivet Joint. Источник фото: jetphotos.com


   Самолёт, согласно плану полёта, совершил несколько кругов над польскими Люблин, Замосць, граничащими с Украиной и населенным пунктом Седельце, граничащим с Белоруссией. Высота полёта стратегического разведчика проводилась на высоте примерно равной 10 километров.

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

   Для возможного дублирования в случае форс-мажорных ситуаций в польском трансграничном пространстве был замечен также и Boeing E-3 Sentry, аналогично принадлежащий ВВС США. Самолёт провёл разведывательный полёт, задействовав бортовые средства радиолокационного обнаружения. Третий самолёт Boeing E-3 Sentry в польском небе появлялся немногим ранее, видимо проводя обеспечительные мероприятия до прилёта своего "самолёта-тезки". 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#джо байден #boeing rc-135w rivet joint
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Директор Банка Америки призвал готовиться к дефолту США
Джо Байден обвинил в рекордной инфляции в США Россию и СВО
Политику Байдена и Дем. партии в США не поддерживают более 65% американцев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Почему Артемовск стал смертельной ловушкой в преддверии годовщины СВО
29
Армия России "откалибровала" 383-ий полк беспилотной авиации ВСУ в Хмельницком
8
Запад устроил парад антироссийских выступлений, только танки Украине всё не везут
3
Польша готова отдать Украине все свои МиГ-29 и F-16
10
Угледар в шаге от штурма, а отношения между защитниками накаляются
15
Су-57 активно применяется в СВО, где наносит удары по целям и участвует в воздушных боях
5
В России многократно увеличили производство «Кинжалов» – куда полетит самая быстрая в мире ракета
2
Российская авторизация Apple перестала ремонтировать технику, ввезенную по параллельному импорту
3
Стали известны зарплаты польских наёмников, сражающихся за Украину на Донбассе
7
Первые месяцы военного конфликта Зеленский со своим окружением жил в бункере
10
В Минпромторге подтвердили, что современные истребители Су-57 активно применяются в ходе СВО
9
Мобильные GeForce RTX 4070 и RTX 4060 выглядят разочаровывающе на фоне своих предшественниц
3
Боррель: Украина получает много аплодисментов и мало боеприпасов
4
В России увеличивается производство неуловимых гиперзвуковых ракет «Кинжал»
28
Philips представила 45-дюймовые ультраширокие мониторы с поддержкой USB-C и KVM
+
Тренировка нейросети уровня ChatGPT может стоить до 12 000 000 долларов
2
Покупка Core i5-13400 лишена смысла — в играх новинка практически не оторвалась от Core i5-12400
8
Плата GIGABYTE B650M C получила пару разъёмов для вертикальной установки M.2 накопителей
8
Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
9
Роуминг по всему миру компания Starlink оценила в $200 в месяц
1

Популярные статьи

Обзор отличной мыши A4Tech Bloody W70 Max - топ за свои деньги
34
Киев потребовал от Берлина запрещенное оружие - кассетные боеприпасы и фосфорные бомбы
31
Пекин ввёл многомиллиардные санкции против американских корпораций Raytheon и Lockheed Martin
7
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
134
Собираю ультимативный геймерский ПК под себя за 150 000р – Ryzen 7 5800X3D + GeForce RTX 3070 Ti
34
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
14
США пытаются сократить "гиперзвуковой разрыв" с Россией и Китаем - Asia Times
2
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
8
ТОП 10 нейросетей, которые облегчат вам задачу во много раз при заработке в интернете
2
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
12

Сейчас обсуждают

Ветал Винчестер
20:46
Сайт про технологии. Раз тут ничего нет про это, пусть будет это: Недавно вышел драйвер нвидиа, и теперь можно играть комфортно с лучами и длсс в киберпук в 4к. Держу в курсе
Стали известны зарплаты польских наёмников, сражающихся за Украину на Донбассе
help
20:44
сам устал?! нет уж от этой практики у тебя мозги высохли, мне не надо )
Долг американцев по кредитным картам подскочил до рекордного уровня почти в 1 триллион долларов
jsth
20:35
Мемов сегодня много. Хорошая подборка за день https://t.me/s/Humor_and_Politics Там от "в одном районе байден не смог выговорить поляницу, его привязали к столбу" и до "вручили повестку в военкомат в ...
Ждем новые мемы: Президент США Джо Байден тайно прибыл в Украину
хахахер
20:35
танки уже давно на украине в схронах.До СВО с 2014г запад накачивал всяким оружием украину
Байден посетил Украину и встретился с Зеленским в Киеве
хахахер
20:32
вот такой будет у власти и всё сразу ядерная война пойдёт по всей планете.Красную кнопку не подумав не сложно нажать
Байден посетил Украину и встретился с Зеленским в Киеве
jsth
20:32
Месенджеры используют хохлы, когда названивают россиянам из своих кол-центров на Украине. Русская женщина поймала украинского телефонного мошенника, выявила и переиграла как дешевку https://t.me/Humo...
Российские банки попросили Роскомнадзор не запрещать оказание услуг через мессенджеры
Ruhama_Sama
20:31
Ахахахаха, господи, какой же клоун автор. Не смог юзера в группу sudo добавить, а виноват дистрибутив 🤡🤡🤡
Как разработать кроссплатформенное приложение не утонув в помойке дистрибутивов Linux: Решение
acvolinn
20:28
А ты смешной)))) Кто прогоняет - тот и пользуется территорией вапшемта как сочтёт нужным. Колонии всегда были и всегда будут. Что при СССР, что при царской россии, что и сейчас....недалеко ушли. Кажды...
ЧВК «Вагнер» вытеснила Францию из африканской страны – "музыканты" взяли контроль над Буркина-Фасо
ffe
20:27
Прессу я читаю иногда. Интерфакс, РИА, Регнум... А ты какую? Где эту галиматью вычитал-то? В школьной стенгазете, что ли?
Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
DonCarleone
20:26
Всё правильно. Пора уже и по польше наносить удары, в местах переправки оружия и танков, нихрена они не дёрнутся и ничего не сделают. Или предъявить ультиматум: Если ещё один танк или вооружение перес...
Байден посетил Украину и встретился с Зеленским в Киеве
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем