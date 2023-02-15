Новость крайне странная, так обычно в случае проводимых учений, о бронетехнике в городе заранее объявлялось

Только-только мы пережили новость о закрытии молдавского неба и выдохнули, когда самолёты вновь стали летать в этой небольшой республике, сегодня днем на улицах столицы этого государства был замечен бронетранспортёр.

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БТР ехал не сам по себе, а в эскорте, состоящем из полицейского автомобиля, который возможно сопровождал технику на учения, правда загвоздка в том, что в Молдове нет никаких военных учений, или если быть совсем точным, о проведении таковых нигде не заявлялось.





Улица Кишинёва, на которой и была замечена бронетехника. Источник фото: телеграм





Более правдоподобный вариант похож на то, что президент Санду готовится противостоять 19 февраля общенародному митингу молдавской оппозиции.

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Но всё может быть гораздо хуже: у Санду стремительно падает рейтинг общенародной "любви и обожания", поэтому в этом кто-то виноват. "Лучше всего" на роль плохого парня подходит Россия, которые спит и видит, согласно заявлениям молдавского политика, как бы устроить диверсии в её государстве. И это не шутки. И возможно одиноко "рассекающий" БТР как раз из этого ряда.