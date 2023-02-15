Иначе говоря, "такая корова нужна самому", так как немецкие танки нужны Греции в случае гипотетического нападения Турции

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Греческий министр обороны Николаос Панайотопулос выступил на конференции контактной группы военной помощи для Украины, где глава военного ведомства своей страны рассказал о посильном вкладе в деле укрепления "мощи и славы" украинской армии, передав последней наследие Советского Союза - БМП-1 и боеприпасы.

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Греческий Leopard 2. Источник фото: janes.com





Конкретно помощь заключалась в отправке в восточноевропейскую республику партии из 20 БМП, изъятых из греческой армии и боеприпасов, номенклатурный ассортимент которых Панайотопулос уточнить отказался. Дальше высокий чиновник отметился дежурными словами о всеобъемлющей помощи "западному форпосту" в противостоянии с Россией, но когда господина министра спросили, "а как же танки Leopard 2", греческий политик выразил категорическое сомнение в необходимости такого шага, мотивировав свой отказ нужностью таких танков самой Греции. И действительно, Греция донельзя опасается усиления военного противостояния между ней и Турцией.

новость в тему: У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк







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По уточненным данным Греция должна была отправить Украине 40 БМП, а в замен получить 40 БМП Marder немцев.