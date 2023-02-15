Греческий министр обороны Николаос Панайотопулос выступил на конференции контактной группы военной помощи для Украины, где глава военного ведомства своей страны рассказал о посильном вкладе в деле укрепления "мощи и славы" украинской армии, передав последней наследие Советского Союза - БМП-1 и боеприпасы.
реклама
Греческий Leopard 2. Источник фото: janes.com
Конкретно помощь заключалась в отправке в восточноевропейскую республику партии из 20 БМП, изъятых из греческой армии и боеприпасов, номенклатурный ассортимент которых Панайотопулос уточнить отказался. Дальше высокий чиновник отметился дежурными словами о всеобъемлющей помощи "западному форпосту" в противостоянии с Россией, но когда господина министра спросили, "а как же танки Leopard 2", греческий политик выразил категорическое сомнение в необходимости такого шага, мотивировав свой отказ нужностью таких танков самой Греции. И действительно, Греция донельзя опасается усиления военного противостояния между ней и Турцией.
|новость в тему: У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк
По уточненным данным Греция должна была отправить Украине 40 БМП, а в замен получить 40 БМП Marder немцев.