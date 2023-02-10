Это первая машина, выведенная из строя с подтверждающим видео

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

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-20% на 4070 Ti в Ситилинке

Первые слухи, что на ЛБС появились боевые машины поддержки танков "Терминатор", прошли в мае 2022 года, когда десяток машин заметили на Донбассе. Сейчас большинство из этой партии вполне успешно проявляет себя в ЛНР, действуя вокруг Сватовского направления.

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Вчера на телеграм-каналах и медиа-ресурсах, посвященных украинской армии, появился ролик с выведенным из строя БМПТ "Терминатор". На кадрах с видео на фоне лесистой местности заметна горящая машина поддержки танков, предположительно рядом с населенным пунктом Кременной. Сообщается, что запись боестолкновения вёл вражеский беспилотный аппарат.





Скриншот из видео. Источник фото: vk.com





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Если представленные кадры не являются видеомонтажом или иным подтасованным фактом (которым так любит заниматься украинская ИПСО), то это будет означать, что лишь спустя год появилась документально подтвержденная потеря такого рода техники. Официальной реакции от Министерства обороны РФ пока нет. Ну а мы дождемся официального расследования и комментариев уполномоченных на то лиц соответствующими полномочиями.