Краснойбай и просто подполковник ГУР (украинский аналог ГУ ГШ РФ) в отставке, а ныне после ухода с должности внештатного советника офиса президента, наш герой ударился в "сольный забег", где "ни с того ни с сего", стал резать правду-матку, не боясь что придут СБУ или иные люди в балаклавах. Как такое возможно. Узнаем позже, ну а пока насладимся свежим прогнозом от оратора вся Украины - Алексея Арестовича.
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Алексей прогнозирует, что армия России создаст "некоторые неприятности" соответственно армии Украины. А такой простой наглядный вывод строится на сосредотачивающиеся на границах восточноевропейской республики гигантской российской группировки, которая больше ВСУ как по количеству живой силы, так и превосходит её по количеству вооружений.
Арестович, претендующий на роль "жириновского". Источник фото: rbc.ru
Но если вы думаете, что Арестович прекратил сгущать краски, то вы ошиблись. Причем крупно. Так бывший разведчик (причем кадровый), выступая в роли Кассандры, пророчит "кровавую драку". Это может наступить в ближайшие два месяца, а силы ВСУ вынуждены будут откатиться на другие оборонительные рубежи в результате массированного натиска.
С чем связаны такие похожие на правду откровения, сейчас узнать невозможно, но предположить попытаемся, скорее всего Арестовича готовят "под выборы", дабы провернуть некоторую аферу, либо Арестович - станет новым Жириновским украинского разлива, прогнозы которого стали сбываться с пугающей частотой.