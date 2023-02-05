Бывший советник офиса президента "обнаружил" сосредоточение гигантской армейской группировки на границах Украины и обещает отступление ВСУ

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Краснойбай и просто подполковник ГУР (украинский аналог ГУ ГШ РФ) в отставке, а ныне после ухода с должности внештатного советника офиса президента, наш герой ударился в "сольный забег", где "ни с того ни с сего", стал резать правду-матку, не боясь что придут СБУ или иные люди в балаклавах. Как такое возможно. Узнаем позже, ну а пока насладимся свежим прогнозом от оратора вся Украины - Алексея Арестовича.

реклама

Алексей прогнозирует, что армия России создаст "некоторые неприятности" соответственно армии Украины. А такой простой наглядный вывод строится на сосредотачивающиеся на границах восточноевропейской республики гигантской российской группировки, которая больше ВСУ как по количеству живой силы, так и превосходит её по количеству вооружений.





Арестович, претендующий на роль "жириновского". Источник фото: rbc.ru





Но если вы думаете, что Арестович прекратил сгущать краски, то вы ошиблись. Причем крупно. Так бывший разведчик (причем кадровый), выступая в роли Кассандры, пророчит "кровавую драку". Это может наступить в ближайшие два месяца, а силы ВСУ вынуждены будут откатиться на другие оборонительные рубежи в результате массированного натиска.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

С чем связаны такие похожие на правду откровения, сейчас узнать невозможно, но предположить попытаемся, скорее всего Арестовича готовят "под выборы", дабы провернуть некоторую аферу, либо Арестович - станет новым Жириновским украинского разлива, прогнозы которого стали сбываться с пугающей частотой.