Занятный случай произошел на линии боевого столкновения в зоне СВО. В интернет был залит видеоролик, главным участником которого стал российский танк, удачно "отскочивший" от поражения боеприпасом украинского гранатометчика. Попросту выстрел попал в башню российской бронированной машины и отрикошетил, не причинив никакого вреда технике. Видео можно посмотреть в телеграм-канале.
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Скриншот из видео. Источник фото: телеграм
Весь бой был записан с помощью парящего беспилотника, так как для лучшей эффективности в настоящее время все российские танки имеют такого "партнера" в воздухе.
Во время выдвижения к "контрольной точке", оператор летающей машины заметил вражескую пехоту. Первоначально среди солдат врага не было замечено с чем-то "тяжелым" (гранатометом например). Но это оказалось не так. Не знавший точных последних данных визуального контроля, российский танк без боязни подъехал к группе стрелков и начал вести огонь. И так получилось, что вражеский гранатометчик смог произвести выстрел в тыловую область танка. По счастливой случайности выпущенный противотанковый снаряд из гранатомета попросту отскочил от бронированной башни, без какого-либо вреда для танка. И как в память об удачном спасении, на башне лишь чадили остатки двигателя от выстрела.