Процесс боя был заснят с помощью парившего рядом российского беспилотника

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Занятный случай произошел на линии боевого столкновения в зоне СВО. В интернет был залит видеоролик, главным участником которого стал российский танк, удачно "отскочивший" от поражения боеприпасом украинского гранатометчика. Попросту выстрел попал в башню российской бронированной машины и отрикошетил, не причинив никакого вреда технике. Видео можно посмотреть в телеграм-канале.

реклама





Скриншот из видео. Источник фото: телеграм





Весь бой был записан с помощью парящего беспилотника, так как для лучшей эффективности в настоящее время все российские танки имеют такого "партнера" в воздухе.

рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Во время выдвижения к "контрольной точке", оператор летающей машины заметил вражескую пехоту. Первоначально среди солдат врага не было замечено с чем-то "тяжелым" (гранатометом например). Но это оказалось не так. Не знавший точных последних данных визуального контроля, российский танк без боязни подъехал к группе стрелков и начал вести огонь. И так получилось, что вражеский гранатометчик смог произвести выстрел в тыловую область танка. По счастливой случайности выпущенный противотанковый снаряд из гранатомета попросту отскочил от бронированной башни, без какого-либо вреда для танка. И как в память об удачном спасении, на башне лишь чадили остатки двигателя от выстрела.