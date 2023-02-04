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Madarator За пост начислено вознаграждение
Выстрел украинского гранатометчика отрикошетил от брони российского танка, не причинив тому вреда
Процесс боя был заснят с помощью парившего рядом российского беспилотника
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   Занятный случай произошел на линии боевого столкновения в зоне СВО. В интернет был залит видеоролик, главным участником которого стал российский танк, удачно "отскочивший" от поражения боеприпасом украинского гранатометчика. Попросту выстрел попал в башню российской бронированной машины и отрикошетил, не причинив никакого вреда технике. Видео можно посмотреть в телеграм-канале.

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Скриншот из видео. Источник фото: телеграм


   Весь бой был записан с помощью парящего беспилотника, так как для лучшей эффективности в настоящее время все российские танки имеют такого "партнера" в воздухе. 

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   Во время выдвижения к "контрольной точке", оператор летающей машины заметил вражескую пехоту. Первоначально среди солдат врага не было замечено с чем-то "тяжелым" (гранатометом например). Но это оказалось не так. Не знавший точных последних данных визуального контроля, российский танк без боязни подъехал к группе стрелков и начал вести огонь. И так получилось, что вражеский гранатометчик смог произвести выстрел в тыловую область танка. По счастливой случайности выпущенный противотанковый снаряд из гранатомета попросту отскочил от бронированной башни, без какого-либо вреда для танка. И как в память об удачном спасении, на башне лишь чадили остатки двигателя от выстрела. 

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#сво #бои на донбассе
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Fizik56
20:53
У автора совсем с флягой не порядок? Не отрикошетил, а прошел по касательной.
Выстрел украинского гранатометчика отрикошетил от брони российского танка, не причинив тому вреда
хахахер
20:51
ты на всех чтоль такую херь собираешь,надо ток с галоперидолом тут
Медведев пообещал «жёсткий и убедительный» ответ в случае ударов по Крыму или вглубь России
хахахер
20:49
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RedStone
20:45
Вы несёте такую ерунду, потому что не владеете специальностью. Для примера: Крым, блэкаут, а ветряки в большей части остановлены хотя ветер есть - ну ка, спец, поясни почему.
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