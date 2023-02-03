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Украинская министр мечтает провести в Крыму "фильтрационные мероприятия" для россиян
Так как они, по её мнению, колонизировали Крым методом преступлений и за это требуют наказания
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   Дурак думками богатеет - иначе и не скажешь. В Киеве на полном серьезе думают и проводят переговоры по поводу "будущей деоккупации" Крыма с последующим "очищением" граждан России живущих на полуострове. Так министрка или министерка (не слежу однако за украинским новоязом) по вопросам реинтеграции с говорящей фамилией Верещу,к выдала перл не хуже знаменитого Кличко, согласно которому территорию Крыма, помимо украинцев и крымских татар, заселили колонизаторы с континентальной России. 

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Задержание "агента" ГУ ГШ РФ на Донбассе. Источник фото: ren.tv


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   И погодите смеяться, прежде чем не ответите на вопрос: откуда взяться коренным украинцам на Тавриде, когда даже сейчас еще не сформировалась политическая нация такая как украинец. И хотелось бы знать, что подразумевается под колонизаторами из России. Но бог с колонизаторами и украинцами, главное, что как "истовая арийка", не забыла упомянуть фильтрационные процессы, хорошо что хоть не концентрационные лагеря, которые необходимо запустить на полуострове. Как водится, не обошлось и без угроз всевозможными карами и наказаниями, где без исключений, куда приходит Украина, они всегда и случаются. Вспомним Херсон. И от привязывания голых людей к столбам до неправомерных казней где то в овраге. И санкционированы ли были такие "воспитательные мероприятия" судами или иными надзорными органами - мы просто промолчим...

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#крым
5
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Сисянбек-Таня-Огылович
14:25
да, так и не ответил как он зеков выгуливает
Чимбальбом - 5: 50 оттенков курицы
курощуп
14:24
ты назвал их зеками, я помню
Чимбальбом - 5: 50 оттенков курицы
Сисянбек-Таня-Огылович
14:24
Главное что бы он сам это знал )))
Чимбальбом - 5: 50 оттенков курицы
Kutuz
14:24
Пшёл нах, ла ла лала ла ла ла ла
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Kutuz
14:24
Кого резать собрался, мамкин боец, иди уроки учи, чучело немытое)))
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Vetali
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