Командование украинской армии специально не перебрасывает в осажденный город бронетехнику, удерживая её для весеннего контрнаступления

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Дела ВСУ с каждым днем сопротивления в Артемовске всё хуже и хуже: кольцо окружения пускай окончательно не замкнулось, но недолог тот час, что единственная дорога, ведущая в город, будет полностью перерезана, а пока бои не стихают, улицы города заполняются пораженной техникой ВСУ.

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На одном из кадров, снятого украинским солдатом, виднеется обугленный остов джипа Range Rover, скорее всего, в машину попали снарядом, о том что машина принадлежала ВСУ, говорит сам солдат, выживших, естественно, нет. И таких свежих ещё дымящихся или уже остывших обломков всё больше и больше.





Уничтоженный Range Rover на улицах города. Источник фото: телеграм





Можно задать вполне логичный вопрос: почему военнослужащие украинской армии передвигаются не на бронированных машинах, а на пускай надежных, но практически беззащитных гражданских машинах. Всё дело в "техническом голоде", где в целях сбережения техники для будущего "контрнаступа" командование ВСУ бережёт технику, но не жизни простых солдат, оставляя их практически беззащитными перед любым огневым контактом.

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Шансов, что город удастся отстоять - практически нет, единственная цель удержания города: продержаться до поставок зарубежной техники и накопления резервов. Ведь в сам город "закачивают" войска ТРО (территориальная оборона, которая не должна участвовать в боях) и не нюхавших пороху мобилизованных, а наиболее боеспособные кадровые части берегут.