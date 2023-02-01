Демократия - слово довольно заковыристое и им часто измеряют уровень современного "счастья". Если страна как бы демократичная - то априори считается, что население процветает и живет в мире сказочных возможностей, а если в стране царит авторитаризм, а то и чего похуже - закостенелый тоталитаризм, то всё: страна покрыта общим горем и невозможно подняться на верх "пищевой цепочки". Так ли это, вопрос - сложный. Но что наверняка можно выяснить, это кто та самая демократичная страна, если взять и опросить жителей по месту опроса. И как вы успели заметить по заголовку, США отнюдь не занимает пьедестал и даже не находится в призовой тройке.
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Шкала "ощущаемой" демократии. Источник фото: Телеграм
Оказалось, что самыми демократичными странами оказались КНР и Вьетнамская республика. Такие результаты были получены во время опроса, где за Китай проголосовало 83% местных жителей, а за Вьетнам - 77% соответственно.
В хвосте очереди из самых недемократичных стран оказалась группа из Ирана, Венесуэлы и Венгрии. Россия смогла добраться только до середины рейтинга, "заработав" 46%, согласных что в стране подлинная демократия.
А что касаемо Украины, то наша соседка практически попала в "призеры", но с некоторым нюансом - хотя большинство восточноевропейской республики и верят в "царящую" демократию в своей стране, большинство респондентов говорят, что эта демократия служит меньшинству, захватившему власть. А отличие лидеров рейтинга (Китая, Индии, Вьетнама), жители этих стран верят, что центральная власть служит интересам большинства жителей, но никак не меньшинства.