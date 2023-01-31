Именно такую сумму выручил российский олигарх от продажи лондонского Челси

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Великобритания в скором времени передаст неизвестному фонду, принадлежащему Украине, порядка 2, 3 млрд евро, что в долларовом эквиваленте как раз и составляет те самые 3 миллиарда долларов. Эти деньги были получены после продажи крупным бизнесменом из России Романом Абрамовичем английского футбольного клуба - Челси. Такие данные приводятся в британском The Telegraph.

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Источник фото: 1ivanovo.ru





Этап передачи денежных средств находится в рамках завершения согласования сопроводительных документов, после чего денежные средства со счёта Абрамовича должны перейти в специализированный фонд. Но тут есть сложности. Для успешной банковской транзакции необходимо разрешение властей ЕС и собственно Великобритании, так как российский экс-губернатор Чукотского автономного округа Абрамович, находится под санкциями обеих сторон.

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Весной прошлого года российский (не забываем об израильском и португальском паспортах сего "господина мира") бизнесмен сделал заявление, согласно которому пообещал, что все вырученные деньги пойдут в фонд помощи пострадавшим в ходе конфликта между Украиной и Россией.