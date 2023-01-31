В свою очередь, экс-президент России выразил благодарность людям, создающим "программы-таблетки"

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Пока "они" посылают против русского солдата свои Леопарды, а вполне возможно и боевую авиацию в недалеком будущем, мы можем прямо сейчас ответить "асимметрично", просто взяв и забив на соблюдение прав на так называемую интеллектуальную собственность Запада. Именно про использование без лицензии западного продукта, сегодня рассказал бывший высший руководитель страны Дмитрий Медведев на своем телеграм-канале.

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"Семь бед - один ответ". Источник фото: ferra.ru





Со слов Медведева, санкционное давление, направленное против России, ушло в небытие, так как "свято место пусто не бывает", и на место "зияющих развалин", оставленных после себя западными фирмами и фирмочками, с радостью занял отечественный производитель. Кроме того, есть "читмод" в виде параллельного импорта, где обильной рекой идут всё те же иностранные товары. Да и российская экономика вскоре пойдет в рост.

А для скорейшей реорганизации жизни в новую эпоху "осталось" лишь переиначить правила об использовании интеллектуальной собственности стран Запада и присоединившихся к ним. Ответные санкции будут направлены и в том числе против имущественных прав.

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Дмитрий Медведев не забыл выразить благодарность людям, создающим пути обхода для использования лицензионного контента.