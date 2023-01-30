Увольнение произошло после обнародования секретной опции "отрицательного тестирования", используемого компанией без ведома пользователей

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Что может быть хуже правды, так это только наказание, полученное за ее распространение и раскрытие "грязных дел" компании, использующих незадокументированные возможности своих приложений, несущие однозначный вред для людей, выбравших продукты фирмы.

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Так бывший работник Meta Джордж Хейворд, работавший в отделе обработки и анализа данных, выступил с разоблачающим заявлением, где "прошелся" по Facebook*, который специально съедает заряд батарей смартфонов своих юзеров.





Источник фото: lindeal.com





Данный процесс называется "отрицательным тестированием", когда фирма включает/отключает различные опции своей программы. Под данное "действие" могут попадать и иные программные продукты компании, например Messenger*.

Обнаруживший несоответствие сотрудник, немедленно доложил вышестоящему менеджеру о проблеме, после чего услышал ответ, де, мол, принеся проблемы нескольким нашим юзерам, мы можем спасти остальной массив наших пользователей. Но такие заявления в полной мере противоречат этическим нормам легального сообщества ИТ-индустрии.

После данного разговора донельзя словоохотливого программиста быстро уволили. Но разозленный битвой за справедливость экс-сотрудник уже подал судебный иск в Федеральный суд Манхэттена.

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* — 21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta (владеет Facebook, Instagram иMessenger* ) экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.