Что может быть хуже правды, так это только наказание, полученное за ее распространение и раскрытие "грязных дел" компании, использующих незадокументированные возможности своих приложений, несущие однозначный вред для людей, выбравших продукты фирмы.
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Так бывший работник Meta Джордж Хейворд, работавший в отделе обработки и анализа данных, выступил с разоблачающим заявлением, где "прошелся" по Facebook*, который специально съедает заряд батарей смартфонов своих юзеров.
Источник фото: lindeal.com
Данный процесс называется "отрицательным тестированием", когда фирма включает/отключает различные опции своей программы. Под данное "действие" могут попадать и иные программные продукты компании, например Messenger*.
Обнаруживший несоответствие сотрудник, немедленно доложил вышестоящему менеджеру о проблеме, после чего услышал ответ, де, мол, принеся проблемы нескольким нашим юзерам, мы можем спасти остальной массив наших пользователей. Но такие заявления в полной мере противоречат этическим нормам легального сообщества ИТ-индустрии.
После данного разговора донельзя словоохотливого программиста быстро уволили. Но разозленный битвой за справедливость экс-сотрудник уже подал судебный иск в Федеральный суд Манхэттена.
* — 21 марта Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta (владеет Facebook, Instagram иMessenger* ) экстремистской и запретил ее деятельность на территории России.