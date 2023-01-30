За год подорожание так называемых дроп-карт дошло до 30%

Практически еще два года назад весной 2021 года цена пластиковой карты от Сбера на импровизированном черном рынке составляла порядка 9 тысяч рублей за единицу, в "золотом" обличье - цена начиналась уже от 14 тысяч, а премиальные версии банковского продукта стартовали от 18 тысяч рублей. Спустя полтора года в ноябре цены 2022 года побили очередной рекорд, когда "классика" стала обходиться в 12 тыс. рублей, Gold - в существенные 40 тыс. рублей, а "примаки" - могли стоить и 100 тысяч рублей. "Похвастался" свежей информацией сам "Сбер", опубликовавший расценки на свой "пластик", который используют для вывода нелегальных денег с облапошенных россиян.

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Источник фото: sber-bank.by





Дроп-образцы иных банковских учреждений мошенники и лица прячущихся от бдительного ока государства стоят могут купить за гораздо меньшую сумму: Райффайзен "выставляется" за 22 тысячи.

Всплеск ценовой политики роста на услуги "дроп-карт" обусловлен попытками Сбера "прикрутить краник" нелегального использования своих карточек в неблаговидных схемах. По словам пресс-службы Сбера, банк находится не на первых ролях, как банк, который используют мошенники для отмывания "грязных" денег.

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Как сообщается, из-за эффективных мер по противодействию сетевым мошенникам и прочим нелегальным структурам, цена дроп-карт показывает постоянный рост в 30% в ежегодном эквиваленте.