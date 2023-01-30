Случайную находку сделали в птичьем помёте в помещении, использованном как сарай

Из цикла, чего только не хранят в этих ваших сараях.

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Принято считать, что художественные ценности, в частности такие как картины, особенно если они написаны признанными мастерами средневековья, хранят в музеях под толстым слоем бронированного стекла и охраной самой совершенной сигнализации, но порой случаются вот такие курьезы:





Этюд для картины "Святой Иероним с ангелом". Источник фото: mk.ru





Этюд, написанный пером голландского художника Антониса Ван Дейка, жившего в эпоху Барокко, и ставшего основоположником совершенного нового направления в портретной живописи, был обнаружен в 2002 году на ферме в округе Нью-Йорка. После художественную ценность выкупил собиратель древностей Альберт Робертс, предполагавший, что данный образец был сотворен во время так называемого Золотого века голландской живописи в XVII веке. После чего отдал для оценки на художественную экспертизу.

Каково же было его удивление, что данная картина ни что иное, как труд Ван Дейка в прекрасном состоянии. Данный образец творчества фламандского художника был написан на самой заре своей творческой карьеры.

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Полотно было выставлено аукционом Sotheby's. За его продажу выручили порядка 3 млн долларов США.