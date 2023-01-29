Но согласно иезуитской японской логике, Япония надеется расширить с Россией сотрудничество в добыче полезных морских ресурсов рядом с Южными Курилами

Что такое украинская логика мы уже знаем, для тех кто "подзабыл", напоминаю - это когда тебе все должны, а ты никому не нужен, а сегодня мы узнаем, что такое японская логика. Но чуть позже.

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А теперь поговорим о набивших оскомину - западных санкциях, без которых "не может жить" как раз та Япония, решившая поддержать самым активнейшим образом новый санкционный пакет, где обозначена целая номенклатура чего больше нельзя поставлять из, значится, страны Восходящего солнца в суровую Россию.

Познакомить с новым "расстрельным списком" взялось министерство экономики, торговли и промышленности, и по совместительству островной сосед Китая.





Источник фото: russiajapansociety.ru





В первых числах февраля в Россию станет невозможным ввоз медицинской продукции, которая может иметь двойное назначение, относящиеся к военному направлению. И не спрашивайте как такое возможно в принципе. Так в РФ запрещено поставлять вакцины и медицинские изделия. Но самый большой удар (кхе-кхе), нанесли японские роботы, которых в ближайшее время мы и не увидим.

Если вы думали что списочек на этом исчерпался, то вы, однако, оптимист. Япония внесла в "стоп-лист" технику и технологии, необходимые для атомных объектов, поисков нефтяных запасов и запасов природного газа, и да, от собак придется отбиваться по-новому, без слезоточивого газа, который тоже, оказывается, под запретом.

Полный рестрикционный документ составляет перечень из чуть больше 80 наименований "запрещенных товаров".

Обновленная санационная политика на полную катушку включится с 3 февраля.

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А теперь про ту самую загадочную японскую логику: они, нам значит, санкции, а мы, без капли огорчения и сомнений должны сотрудничать с попытками Японии воспользоваться совместно морскими ресурсами, полученными с российских Южных Курил. Как такое может умещаться в японской голове с вводимыми санкциями - одной Аматерасу (японская богиня солнца если что) известно. И да, это как раз и была та самая японская извращенная логика...