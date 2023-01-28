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На Украине запросили 12 самолетов F-16, но по заявлению пресс-службы ВСУ - нужно гораздо больше
Но, как водится, на Украине засматриваются и на иные современные истребители стран НАТО
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   Как только Шольц сдался под напором Байдена и разрешил реэкспорт Leopard 2 на Украину из любых стран, в том числе новейших версий Leopard 2A7V; вдохновленная такими подарками "заокеанского дедушки" Украина, решила замахнуться уже и на самолеты, например F-16. Весть о "скромных запросах" растрезвонила испанская газета "El Pais", ссылаясь на Юрия Игната - представителя ВС ВСУ.

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F-16. Источник фото: dic.academic.ru


   Но глупо надеяться, что киевские аппетиты ограничиваются только современным самолетом F-16, на Украине хотят "рассчитывать" и на шведские Gripen и заодно, чтобы два раза не ходить, неплохо было бы получить Rafale из Франции. Но, как утверждается в заявлении, F-16 должны находиться в первой партии приоритетных поставок. Правда в Киеве с сожалением констатируют, что первые самолеты удастся применить на фронте минимум через 6 месяцев. Именно такой срок необходим для подготовки украинских пилотов. 

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   И это еще не все хотелки и желалки киевских властей: Запад так же должен построить военные аэропорты и заняться их последующей защитой. Разумеется, забесплатно.

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#нато #f-16
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