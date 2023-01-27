Ким Ё Чжон является заместителем директора Отдела пропаганды и агитации в корейской Трудовой партии

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Россия противостоит коллективному Западу совсем не в гордом одиночестве, её тылы надежно защищены странами-союзниками, например такими как КНДР, которые не боятся ни США ни их президента.

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Так в заявлении, размещенном Центральным телеграфным агентством Кореи, родная сестра Ким Чен Ира, -

Ким Ё Чжон, подтвердила, что КНДР будет всегда "стоять в одном окопе с армией и народом России", выступающими в защиту достоинства и чести своего государства.

Прошлась северокорейская чиновница и по США, обозвав решение Байдена о поставках танков Abrams Украине - "гнусными шагами".





Ким Ё Чжон. Источник фото: eadaily.com





После чего заявила, что любая военная техника и вооружение сгорят дотла, с неминуемым превращением в металлолом, и не в силах сдержать боевой дух и мощь геройской армии России и ее народа.

Кроме того, Ким Ё Чжон тонко подметила, что Украина не похожа на пустыню Ближнего Востока, где легко управлялись и "жили спокойно" танки США, В заключение резюмировав, что без США мир бы превратился в более светлый и безопасный.

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Вечером 25 января США рассказали о своем желании передать Украине 31 танк Abrams, а ФРГ выразила серьезное намерение передать 14 танков leopard 2, находящихся на хранении с одновременной выдачей "разрешения" передавать Леопарды других стран Украине.