Танковая "коалиция" для помощи Украины как-то стремительно "рассасывается"

Вот те на: еще одна скандинавская страна решила пока "повременить" с передачей части своего парка танков Украине. До этого момента так поступила Швеция, от которой теперь не пожелала отставать и Дания.

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Якоб Эллеман-Йенсен, действующий министр обороны маленького северного государства, посетовал, что у его страны и так мало тяжелых боевых машин, уточнив "секретные данные", называя цифру в аж 44 танковых экипажа Leopard 2.





Наиновейшая версия германского Leopard 2 - датский танк королевских сил Норвегии - Leopard 2A7V. Источник фото: militaryleak.com





Поэтому Дания не намерена в ближайшее время отдавать свои танки и вступить в так называемую танковую коалицию (ярчайшим представителем которой является Эстония, не имеющая танкового парка Леопардов вообще). Кроме того, Эллеман-Йенсен уточнил, наличие танков в такой стране как Дания - это не для демонстрирования декораций, а один из главных элементов сдерживания огромного соседа (подразумевая само собой Россию).

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Но министр обороны сделал "маленькую лазейку", если последует официальное обращение Украины по вопросу поставки танков, он и его правительство могут "передумать".