Что ни говори, а эта курьезная история заслуживает большой огласки: шутка ли, впервые (а может быть и нет), нейросеть не просто потрудилась, но и "получила" оплату за свои труды. Занимательная история произошла в Великобритании, где местный журналист Генри Уильямс "на полставки" трудился в известном издании The Guardian, где в один из дней получил задание написать статью.
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И да, статья была написана, но написана не Генри, а нейросетью ChatGPT, которой потребовалось всего лишь полминуты на это.
Источник фото: nytimes.com
После "праведных трудов" ИИ, самому журналисту потребовалось совсем немного времени для коррекции "черновика", так как текст, "написанный" ChatGPT, оказался слишком официальным и скучным. Чего не скажешь о правилах грамматики и пунктуации, соблюденных "на уровне" филолога внимательной сетью.
За окончательный "релиз" Уильямсу предложили оплату в 615 долларов (около 41 тысячи рублей). Естественно, никто про "читинг" не рассказал.
Правда в ближайшее время выкинуть "на мороз" таких журналистов как Генри Уильямс не удастся: алгоритмы нейросетей всё еще отстают от человека и очень часто могут испортить свою итоговую работу большим количеством неточностей и явных фейков.