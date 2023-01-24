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Танковые тепловизоры нового поколения ТКН-3ТП начали поставлять в российскую армию
Благодаря новому оборудованию танкисты России смогут обнаруживать вражеские танки и другую технику в любое время суток с расстояния в 1 километр и более
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   Современный танк - это не только мощная и точная пушка, крепкая броня, устойчивая как к обстрелам БОПС, так и ПТУР, но и "хорошее ночное зрение" - здесь речь конечно же идет о тепловизорах. И сегодня начались поставки специальных тепловизоров для танков нового поколения ТКН-3ТП в армию РФ, изготавливаемых на Ростовском оптико-механическом заводе. С радостной новостью поделилась пресс-служба фабрики.

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   Еще в прошлом году по рабочим вопросам предприятие посетил Денис Мантуров, вице-премьер Российской Федерации (кроме того, с 2012 года занимает должность министра промышленности и торговли). В результате инспекции высшее должностное лицо получило ознакомительный обход цехов завода, где высокий правительственный гость изучил номенклатуру, производимую предприятием. Особо Мантуров отметил тот самый тепловизор ТКН-3ТП, где настоятельно "рекомендовал" военным органам заключить договор на поставку необходимого танкового прибора.


Прицел ТПД-2-49 с дальномером. Источник фото: 38niii.ru


   И в настоящий момент мы наблюдаем исполнение этого контракта, когда первые рабочие образцы уже поступают на вооружение в танковые войска. 

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   Прямо сейчас поступает информация, что за второе полугодие прошлого года завод увеличил объемы производства в 1,5 раза к объемам первого. И всё это достигнуто благодаря крупному заказу Минобороны РФ на ТКН-3Т, благодаря которому танкисты смогут распознавать и определять объекты для атаки на расстоянии более 1000 метров, как днем, так и ночью. 

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#ткн-3тп
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