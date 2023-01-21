Новая технология от Гугла поможет найти потерявшиеся или украденные электронные гаджеты

Что ни говори, а без идеи "заимствований" в нашем тесном современном техномире "не выжить". Хочешь двигаться дальше - приходится "копировать" технологии чужих компаний, например - Apple. Речь идет о технологии, похожей на купертиновские AirTag и Tile.

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Любопытствующий частный исследователь кода Куба Войцеховски, нашел примечательные строки в Android, соотнесенные с секретным инструментом под кодовым наименованием "Grogu". Что есть не что иное, как обыкновенный Bluetooth-трекер, задействующий функцию "Ultra Wide Band". Цель оной создать пассивный контакт с большой линейкой девайсов из экосистемы Андроида, которые находятся рядом. Раньше такая технология встречалась только во флагманских смартфонах +- Pixel 6 Pro и 7 Pro.





Источник фото: m24.ru





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В то же время другой человек, Мишаал Рахман, работник Esper, обнаружил в API Fast Pair новую функцию "локатор тэгов". Локатор используется для интеграции в программное обеспечение Android-гаджетов, при своей активации сканирующий чужие устройства с помощью Bluetooth. В ходе такого информационного обмена гаджеты позволяют выполнять "рутинную работу". Например, поиск "устройств-потеряшек". Так какой-нибудь планшет, "уехавший" с багажом в результате логистической ошибки "не туда", в случае случайно очутившихся рядом пользователей Андроида, сможет послать "сигнал SOS" со своим точным местоположением. И потеряшку быстро идентифицируют.