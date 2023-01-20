Где как не в Нидерландах экспериментировать с "зеленым миром". Беречь природу и в частности мир от неэкологичного СО2 поможет технология фирмы Holland Agriculture.
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Ее колесное детище, трактор T7 Methane Power LNG, работает на топливе из отходов коровьей жизнедеятельности, или проще говоря - на навозе, переработанном в топливо. В создании очередной разновидности биотоплива участвовала и компания Bennamann.
Источник фото: ekipagro.com
И объясняю на двух пальцах, как все это работает. Навозную жижу сливают в большие емкости, где с помощью особых микроорганизмов дурнопахнущий продукт превращается в обычный биогаз с высокопроцентным содержанием метана.
Источник фото: ural-grunt.ru
На втором этапе газовый продукт очищается и трансформируется в биологический метан, который уже "нормально" сгодится в качестве топлива. Но и тут еще не все: хочешь - сразу используй, а хочешь - перегони в бочки при сверхнизкой температуре около 160 градусов по Цельсию. И перед тобой тот же СПГ. И даже остатки после таких манипуляций пригодятся. В качестве удобрений для тех же сельскохозяйственных культур.