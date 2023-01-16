Никто не думал не гадал, как Си Цзиньпин взял да отменил политику "нулевой терпимости", относящуюся прежде всего к COVID-19. Теперь Китай может вернуться на доковидные темпы роста своей экономики. Что в свою очередь, потянет за собой большое влияние на мировую экономику.
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И да, Европе опять будет худо. Причина же плохой жизни для европейского континента кроется в значительном росте потребления энергетических ресурсов Китаем. И угадайте, вырастит в таком случае цена на газ и нефть. Ну а так как вы все уже поняли, то воцарится энергетический кризис (что думается, спасения для России).
Источник фото: kapital.kz
И тут, как говорится, экспортеры топлива воспрянут. Так как для них бурный экономический рост Китая повышает цены на экспортируемые энергоресурсы. Причем значительно. Далеко ходить не надо. В этом году, по некоторым прогнозам, Китай может потреблять до 16 миллионов баррелей в сутки. Что является очередным рекордом.
А общее экспертное мнение "ставит" Китаю 5% экономический рост. Что как раз и "выходит" в рамки официального прогноза государственных планов КНР.
А тем временем, Китай в начале года отменил Карантин и ПЦР-тесты для зарубежных гостей. Кроме того, политика "открытых границ" (в сравнении с тем что было в ковидную эпоху), "внушило оптимизм" в биржевые рынки, подстегнув рост цен на черное золото у укрепив юань.