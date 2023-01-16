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В США нашли одну из причин старения и возможный способ как продлить жизнь людям с помощью эпигенома
Бороться со старением и некоторыми тяжелыми болезнями должен помочь так называемый эпигеном
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   Ученые-медики из США, нашли ответ на причину нашей старости, кроме того, выяснили, как вероятно можно обратить процесс старения. Решение прячется в генетических сбоях, запускающих процессы старения, но исправление неправильной программы может всё исправить. 

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   Геном человека содержит весь набор ДНК, к которому "пришит" эпигеном, отвечающий за правильную последовательность работы генов в различных разновидностях человеческих клеток. Ученые попробовали проверить свою теорию на счет "ручной корректировки" генных процессов. И для начала решили "потренироваться" на мышах, в ускоренном темпе у которых дали старт разрушению и регенерации ДНК,  


Источник фото: sb.by


   Для примера: хромосомы млекопитающих получают до 1 миллиона деформаций ДНК в минуту, но эпигеном зорко следит за восстановительными процессами. Медики же решили увеличить темп разрывов ДНК мышей в три раза. В результате мышь, у которой скорость деформаций значительно увеличилась, также быстро постарела. И через полгода выглядела заметно хуже своих мышиных сверстников. 

   После чего "проблемным животным" добавили в кровь смесь генов Klf4, Oct и Sox2. У "пролеченных" таким способом мышей процесс старения значительно замедлился, а органы и ткани тела - помолодели. 

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   Ход эксперимента эмпирически доказывает, что рак, болезнь Альцгеймера и диабет имеют одну причину, которую можно "исправить" единым способом. В будущем, по заявлениям ученых мужей, добавка в кровь коктейля из эпигенома может продлить жизнь порядка на 10%.

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#старение
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