Трудно представить современное общество без электричества. Трудно, но возможно. Правда такая участь, скорее всего, не минует государство Украина. Но возможно все обойдется. Или нет.
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Вчерашним вечером директор представительства энергогенерирующего холдинга ДТЭК Сергей Коваленко рассказал, что из-за недавней ракетной атаки России на Украине наступил этап очередного дефицита электрогенерации. Для купирования еще больших проблем в сфере украинской энергосистемы, управляющему Укрэнерго пришлось в значительном объеме урезать потребление электричества регионами страны. Сия горькая чаша не минула и стольный град Киев.
Электрическая трансформаторная подстанция. Источник фото: pue8.ru
В настоящее время энергосистема Украины фрагментирована, а общенациональной системы энергоснабжения больше нет. Об этом свидетельствует уменьшение перетоков электричества между дальними областями. Дробление стало спускаться "еще ниже", где уже в некоторых областях появляются локальные проблемы между отдельными районами.
Следующий этап - это питание от электростанции только населенных пунктов вблизи электрогенерирующих мощностей. Без дальнейшего распространения токообеспечения. А в случае уничтожения подстанции, становится бесполезной и электростанция. Так как уже не удастся доставить электричество потребителю.
Дальше будет только хуже.