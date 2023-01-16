Такое мнение выразил Ведущий аналитик по энергетической безопасности - Игорь Юшков

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Трудно представить современное общество без электричества. Трудно, но возможно. Правда такая участь, скорее всего, не минует государство Украина. Но возможно все обойдется. Или нет.

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Вчерашним вечером директор представительства энергогенерирующего холдинга ДТЭК Сергей Коваленко рассказал, что из-за недавней ракетной атаки России на Украине наступил этап очередного дефицита электрогенерации. Для купирования еще больших проблем в сфере украинской энергосистемы, управляющему Укрэнерго пришлось в значительном объеме урезать потребление электричества регионами страны. Сия горькая чаша не минула и стольный град Киев.





Электрическая трансформаторная подстанция. Источник фото: pue8.ru





В настоящее время энергосистема Украины фрагментирована, а общенациональной системы энергоснабжения больше нет. Об этом свидетельствует уменьшение перетоков электричества между дальними областями. Дробление стало спускаться "еще ниже", где уже в некоторых областях появляются локальные проблемы между отдельными районами.

Следующий этап - это питание от электростанции только населенных пунктов вблизи электрогенерирующих мощностей. Без дальнейшего распространения токообеспечения. А в случае уничтожения подстанции, становится бесполезной и электростанция. Так как уже не удастся доставить электричество потребителю.

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Дальше будет только хуже.