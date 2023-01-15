Работа "бесконечного режима" БПЛА основана на подзарядке двигателя с помощью лазерного луча, "транслирующего" питающую энергию с земли

Мечта о "вечном полете" полете его детища посещала наверное любого инженера, связанного с разработкой и созданием летательных средств, будь то обитаемый людьми аппарат или же какой-нибудь беспилотный дрон. И до недавнего времени мысли в этом времени так и оставались несбыточными фантазиями. Но кажется, перечеркнуть это слово могут китайские ученые, продемонстрировавшие беспилотник, способный после взлета не приземляться.

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Такое стало возможным благодаря особенной системе зарядки установленных на борту летального средства АКБ с помощью лазера, который находится на земле.





Источник фото: torden.ru





Получать и конвертировать энергию излучения в электрическую энергию для вращения лопастей БЛА будет фотоэлектрический конвертер, способный улавливать и фокусировать энергию земной лазерной установки. Но что останавливает ученых, так это слабая мощность такого способа подпитки. Вот если бы удалось найти источник недорого электричества, тогда данный проект получил хороший импульс развития.

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Все-таки передовой опыт Китая в таком способе запитки не был первым, а вот кто смог стать первооткрывателем, так это фирма из США, где фирменная технология LaserMotive "кормила" дрон на протяжении 48 часов.