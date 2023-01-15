Новое время диктует новые вызовы. Покамест по планете уверенные шаги делает стандарт беспроводной связи формата "5G", ученые пытаются сделать робкие шаги заглянуть в телекоммуникационное будущее. Одним из предвестников является следующий стандарт связи 6G.
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Трансформатор Теслы. Источник фото: википедия
Каким его видят, рассказали ученые из Массачусетского университета, что в США. На их взгляд, человека можно использовать в качестве антенны для сбора энергии, а обмен данными будет осуществляться по протоколу VLC. Для которого в качестве "проводника" выступает видимый свет. Что прекрасно смотрится на фоне современного аналога будущего - кабельной оптики.
Зная преимущества стандарта VLC, мы также знаем и его весомые недостатки: это рассеивание большого количества своей энергии в окружающий мир. А хорошее решение предусматривало бы наоборот - сбор этой энергии и ее последующее использование. И в этом направлении сделаны шаги, где в качестве "подопытных" выступали всевозможные катушки, проволока. И вы удивитесь, замечательным "предусилителем" собираемой энергии для медного тора могло бы выступить обычное человеческое тело.
Источник фото: techcult.ru
На основе этого практического опыта ученые смогли реализовать "в металле" партию наручных браслетов. Такой элемент стиля способен аккумулировать до пары-тройки микроватт "живой энергии", что, к слову, хватит "за глаза" для использования обычных гаджетов для контроля здоровья. И этот "опыт", разумеется, можно масштабировать.