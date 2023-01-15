Возможные способы благодаря которым в будущем можно будет "подпитывать" гаджеты, использующие коммуникационный стандарт 6G

Новое время диктует новые вызовы. Покамест по планете уверенные шаги делает стандарт беспроводной связи формата "5G", ученые пытаются сделать робкие шаги заглянуть в телекоммуникационное будущее. Одним из предвестников является следующий стандарт связи 6G.

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Трансформатор Теслы. Источник фото: википедия





Каким его видят, рассказали ученые из Массачусетского университета, что в США. На их взгляд, человека можно использовать в качестве антенны для сбора энергии, а обмен данными будет осуществляться по протоколу VLC. Для которого в качестве "проводника" выступает видимый свет. Что прекрасно смотрится на фоне современного аналога будущего - кабельной оптики.

Зная преимущества стандарта VLC, мы также знаем и его весомые недостатки: это рассеивание большого количества своей энергии в окружающий мир. А хорошее решение предусматривало бы наоборот - сбор этой энергии и ее последующее использование. И в этом направлении сделаны шаги, где в качестве "подопытных" выступали всевозможные катушки, проволока. И вы удивитесь, замечательным "предусилителем" собираемой энергии для медного тора могло бы выступить обычное человеческое тело.





Источник фото: techcult.ru





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На основе этого практического опыта ученые смогли реализовать "в металле" партию наручных браслетов. Такой элемент стиля способен аккумулировать до пары-тройки микроватт "живой энергии", что, к слову, хватит "за глаза" для использования обычных гаджетов для контроля здоровья. И этот "опыт", разумеется, можно масштабировать.



